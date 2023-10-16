Санду считает, что ситуация с газоснабжением Молдавии лучше, чем в предыдущие годы

По словам президента страны, усилия Кишинева по диверсификации источников поставок газа обеспечили независимость Молдавии от топлива из России

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Молдавия находится в гораздо лучшем положении в плане обеспечения республики газом, чем в предыдущие два года. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью радиостанции "Свобода".

"Молдавия сегодня находится в гораздо лучшей ситуации по сравнению с двумя предыдущими зимами", - сказала Санду, находящаяся с визитом в Чехии.

По ее словам, усилия Кишинева по диверсификации источников поставок газа обеспечили независимость Молдавии от топлива из РФ.

"Мы не покупаем [более] российский газ у "Газпрома". Мы покупаем его на [мировом] рынке, а это значит, что Россия не может нас шантажировать так, как шантажировала раньше", - утверждала президент. РФ, по ее мнению, с помощью газа оказывала давление на власти Молдавии, когда ее не устраивала политика Кишинева.