Свыше 3 млн тонн сахарной свеклы собрали липецкие аграрии в 2023 году

Урожайность составила 505 ц с га

ЛИПЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 3 млн тонн сахарной свеклы собрали аграрии Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Наши аграрии собрали с 60 тыс. га 3 млн 30 тыс. тонн корнеплодов, убрано чуть более 50% площадей, отведенных под эту техническую культуру", - сказал Артамонов. Он напомнил, что в текущем году сахарная свекла размещена на 109 тыс. га.

Урожайность данного корнеплода составляет 505 ц с га. "В лидерах по-прежнему Добровский район - там с одного гектара собирают 630 ц сладких корнеплодов, более 580 ц с га получают в Чаплыгинском районе, свыше 550 - в Липецком", - заметил Артамонов.

Он назвал сахарную свеклу стратегической для региона культурой, а рекордные показатели аграриев в данном секторе связал, в том числе, с применением самых современных научных разработок. "На шести сахарных заводах, расположенных на территории региона, переработано 2,1 млн тонн свеклы нового урожая, из нее выработано 285 тыс. тонн сахара", - сказал Артамонов, заметив, что регион входит в тройку ведущих по производству сахара в стране.