В Красноярском крае намерены разработать дорожную карту газификации

В планах также сформировать предложения по строительству дорог, развитию комплекса международного аэропорта, строительству линии метро, а также расширению железной дороги

КРАСНОЯРСК, 16 октября. В Красноярском крае разработают дорожную карту газификации по итогам поручения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края со ссылкой на главу региона Михаила Котюкова.

По итогам совещания по социально-экономическому развитию края 31 августа, глава государства дал несколько поручений, касающихся газификации края, развития его транспортной инфраструктуры, разработки программы развития туризма. Глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий по газификации Красноярска до 2028 года.

"Сроки обозначены, ответственных президент указал в перечне. Поручаю на уровне контроля председателя правительства края совместно с "Газпромом" и уполномоченными федеральными ведомствами разработать дорожную карту реализации поручения. Главе Красноярска, руководителям других муниципальных образований, где пройдет газовая магистраль, необходимо откорректировать генеральные планы развития своих территорий с учетом новых возможностей", - приводятся в сообщении слова Котюкова.

Касаясь других поручений главы государства, Котюков отметил, что совместно с правительством России сформируют предложения, "которые найдут отражение в федеральном бюджете и инвестиционных программах государственных компаний". По его словам, речь идет о строительстве дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша, развитии комплекса международного аэропорта Красноярск, строительстве линии метро, расширении железной дороги на участке Красноярск-Восточный - Красноярск-Северный.

Так, по поручению президента, правительство России до 15 декабря 2023 года должно представить свои предложения о строительстве дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша. При этом должны быть определены сроки строительства, объемы и источники финансирования. Вопрос создания транспортного коридора, который соединил бы Красноярский край, другие российские регионы, Монголию и Западный Китай, будет обсуждаться на Красноярском экономическом форуме в 2024 году.

О газификации

"Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам по магистральному газопроводу Томской области Красноярского края, первый потребитель Красноярска может получить газ к 400-летнему юбилею города - 2028 году. Ранее власти Красноярского края подсчитали, что газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет рядом с краевым центром, что позволит обеспечить топливом две трети населения региона. В Красноярском крае газифицирован только Норильский промышленный район на севере региона.