16 октября, 15:13,
обновлено 16 октября, 15:33

Новак поручил нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля

Заместитель председателя правительства также поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. По его итогам вице-премьер поручил нефтяникам нарастить производство зимнего дизеля, сообщает кабмин.

"Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза", - сказано в сообщении.

На совещании также была отмечена стабильная ситуация с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей.

Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. "Федеральная антимонопольная служба должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается", - говорится в сообщении. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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