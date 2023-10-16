Минфин предложил в 2024 году установить минимальную цену водки в 299 рублей за 0,5 литра

Согласно тексту приказа, предлагается установить минимальные цены на бренди и коньяк - 403 рубля и 556 рублей за 0,5 литра

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин предлагает установить в 2024 году минимальную розничную цену на водку в размере 299 рублей за 0,5 литра, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту приказа, Минфин также предлагает установить минимальные цены на бренди и коньяк - 403 рубля и 556 рублей за 0,5 литра, соответственно.

"Проектом приказа предусмотрена индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия, которая связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта), ростом затрат на производство алкогольной продукции", - говорится в тексте проекта.

Отмечается, что при разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.