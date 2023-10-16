Экспорт СПГ США в августе вырос на 1%

Доля отгрузок в страны Европы снова выросла после снижения в июле

ТАСС, 16 октября. США в августе 2023 года экспортировали 353 млрд куб. футов (около 10 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 1,1% выше показателей июля, говорится в отчете Минэнерго США. При этом доля отгрузок в страны Европы снова выросла после снижения в июле.

Экспорт СПГ в августе 2023 года оказался на 1,1% выше, чем в июле 2023 года, и на 17,7% больше, чем в августе 2022 года. Всего было отправлено 114 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Нидерланды (57,4 млрд куб. футов, или 1,62 млрд куб. м), Южная Корея (34,9 млрд куб. футов, или 0,99 млрд куб. м), Франция (34,3 млрд куб. футов, или 0,97 млрд куб. м), Япония (24,2 млрд куб. футов, или 0,68 млрд куб. м) и Италия (21,5 млрд куб. футов, или 0,61 млрд куб. м). На эти страны пришлось 48,9% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в августе снизилась до 38% по сравнению с 42% в июле, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 56,5% в августе. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - августе 2023 года США экспортировали около 2,8 трлн куб. футов СПГ (79,3 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 52,3 млрд куб. м СПГ (66% от общего объема), в Азию - около 21,1 млрд куб. м (27% от общего объема).