На Ставрополье к 2026 году ожидают увеличение ВРП на 22%

По данным пресс-службы губернатора региона, ключевой отраслью краевой экономики, согласно прогнозу, остается сельское хозяйство

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Ставрополья в 2026 году составит более 1,46 трлн рублей, тогда как в 2023 году он должен составить 1,2 трлн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Прогнозируется, что валовый региональный продукт Ставрополья в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей. В 2026 году - уже более 1,46 трлн рублей. Ежегодный темп роста ВРП предполагается на уровне 2,5%", - говорится в сообщении. Таким образом, ВРП к 2026 году увеличится на 21,6% по сравнению с 2023 годом.

Отмечается, что согласно прогнозу по объему инвестиций, 2023 год Ставрополье завершит с результатом в более чем 300 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что превышает прошлогоднее значение на 2,8%. К 2026 году планируется, что этот показатель будет составлять не менее 360 млрд рублей в год. "Этому будет способствовать комплекс мер по стимулированию частной инвестиционной активности, включая инфраструктурные бюджетные кредиты, поддержку инвестиционных проектов, предоставление земельных участков под их реализацию, защиту и поощрение капиталовложений, работу территорий опережающего социально-экономического развития, государственно-частное партнерство и создание особых экономических зон", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ключевой отраслью краевой экономики, согласно прогнозу, остается сельское хозяйство. Объем производства в этом году составит 278 млрд рублей или плюс 1,6% к значению прошлого периода, в том числе благодаря реализации госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства". В качестве направлений развития отрасли составители прогноза называют наращивание производства сельхозпродукции, реализацию инвестпроектов по развитию мелиорации, обновление технической базы АПК, развитие семеноводства и питомниководства, а также племенного потенциала в животноводстве.

"Все более значимое место в экономике Ставрополья будет занимать туризм. По данным мобильных операторов, в январе-августе текущего года край посетили 6 млн человек. Ожидается дальнейший рост турпотока и развитие туристической индустрии в регионе, в том числе при поддержке государства", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что прогнозируется рост доходов населения. Ожидается, что в 2026 году средняя заработная плата в крае вырастет на 20%. Этому будет способствовать регулярная индексация социальных выплат и заработной платы работников бюджетной сферы, сокращение непроизводительных рабочих мест, повышение МРОТ и величины прожиточного минимума опережающими темпами и другие факторы.