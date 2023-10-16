Открывшийся в Адыгее логистический центр Ozon намерен трудоустроить почти 2 тыс. человек

По словам главы региона Мурата Кумпилова, сотрудничество с маркетплейсом также даст толчок предпринимательской активности в республике и позволит местным производителям шире представить свои товары на российском рынке

МАЙКОП, 16 октября. /ТАСС/. Компания "Ромекс" открыла в понедельник возведенный на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" в Теучежском районе Адыгеи логистический центр интернет-магазина Ozon, который предоставит почти 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам торжественной церемонии запуска третьей завершающей очереди логистического центра.

"Инвестпроект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров реализован группой компаний "Ромекс" в течение 1,5 лет. Объект в полном объеме сдан в аренду крупному маркетплейсу Ozon. Стоимость проекта составила около 6,2 млрд рублей; инвестиции Ozon в оборудование - 2,4 млрд рублей. Суммарная площадь логистического комплекса составляет более 107 тыс. кв. м, после запуска третьей очереди здесь будут работать почти 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

После официальной церемонии открытия гости ознакомились с работой фулфилмент-центра. Как прокомментировал журналистам руководитель региона, сотрудничество с маркетплейсом Ozon даст толчок предпринимательской активности в республике и позволит местным производителям шире представить свои товары на российском рынке.

Кумпилов поручил Минэкономразвития республики во взаимодействии со специалистами сетевой торговой площадки провести семинары для бизнес-сообщества региона, проинформировать предпринимателей о новых возможностях для реализации своей продукции. Еще одно поручение в контексте реализованного проекта дано Минтруду региона и службе занятости. Речь идет о целевой подготовке и переподготовке кадров из числа жителей Адыгеи в соответствии с потребностями нового логистического центра.

"Успешная реализация этого проекта стала возможной благодаря президенту "Ромекс Group" Алексею Васильевичу Прокопенко и его большой команде. "Ромекс" проявил себя как очень эффективная компания, которая всегда полностью выполняет взятые на себя обязательства. Хочу также поблагодарить компанию Ozon за то, что выбрала Адыгею местом дислокации своего крупнейшего на юге страны логистического хаба", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее компания построила в Адыгее два распределительных центра для российской компании Х5 Retail Group, которая управляет продуктовыми сетями "Пятерочка" и "Чижик". Пять лет назад рядом с Адыгейском стартовал еще один совместный проект: создан многофункциональный парк "Ромекс-Теучежский".