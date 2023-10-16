"Газпром" 24 октября обсудит изменение инвестиций и достижение углеродной нейтральности

В повестку заседания также входят вопросы о ходе внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 24 октября обсудит изменение инвестиционной программы и бюджета на 2023 год, а также стратегию по достижению углеродной нейтральности. Об этом говорится в сообщении компании.

В повестку заседания также входят вопросы о ходе внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения, о работе по расширению мощностей магистральной инфраструктуры, включая реконструкцию "запертых" газораспределительных станций, и внедрение в производственную деятельность стандартов и оценки соответствия АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив".

Ранее сообщалось, что инвестиции группы "Газпром" в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн руб. Капитальные вложения "Газпрома" за первое полугодие 2023 года выросли до 1,188 трлн руб. на фоне активной реализации стратегических проектов.

В марте 2022 года "Газпром" сообщал, что планирует разработать климатическую стратегию холдинга, рассчитанную на срок до 2050 года. Документ должен был быть представлен на рассмотрение в 2023 году.