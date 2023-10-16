Индексы РТС и Мосбиржи 16 октября выросли на 1,25-1,33%

Он достиг 3 234,78 пункта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели продемонстрировал рост. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,33% - до 3 234,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,25%, до 1 047 пункта.

Доллар подорожал на 0,16% - до 97,39 рубля, евро - на 0,32%, до 102,5 рубля. Курс юаня снизился на 0,012% - до 13,29 рубля.

"Подъем котировок нефти в район $90 за баррель Brent придал уверенности покупателям. Рубль пытался укрепляться к доллару, но в целом оставался слабым. Внешний фон был нейтральным. Китайские биржевые индексы двигались в умеренном минусе, европейские - чуть выше нуля. Нефтяные котировки продолжают получать поддержу со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции "Русснефти" (+5,96%), привилегированные акции "Башнефти" (+4,13%), расписки "Русагро" (+3,86%), котировки ЛСР (+3,13%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+3,02%), акции ВТБ (+2,75%) и котировки "Полиметалла" (+2,73%).

"Обыкновенные акции "Русснефти" и привилегированные акции "Башнефти" и "Сургутнефтегаза" в понедельник поднимались, очевидно, прежде всего отыгрывая пятничный скачок цен на нефть. По "Башнефти" и "Сургутнефтегазу" покупки также могут обеспечиваться ожиданиями дивидендов", - считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Русснефть" сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев в 3,3 раза - до 34,03 млрд рублей. "Выручка компании за отчетный период при этом снизилась на 24,5% - до 168,97 млрд рублей. В целом, "Русснефть" все еще не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям, что может ограничивать инвестиционный интерес к бумагам", - добавляет эксперт.

При этом расписки "Русагро" продолжали восходящее движение предыдущих сессий без конкретных фундаментальных новостей, приближаясь к сентябрьскому пику в 1 413,6 рубля. Акции "Полиметалла" чувствовали себя уверенно, несмотря на отступление цен на золото от локальных пиков пятницы в район поддержки $1 930 за унцию. "Бумаги "Полиметалла" тем не менее несмотря на краткосрочный рост, при положении ниже 586 рублей. остаются в среднесрочном нисходящем тренде", - добавляет Кожухова.

Кроме того, в лидеры роста на Московской биржи вышли акции группы "Астра", первичное размещение на бирже которых состоялось на прошлой неделе, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В лидерах падения на Московской бирже оказались бумаги основных конкурентов компании "Астра" по отрасли - Positive Technologies (-3,11%) и Softline (-3,28%).

Прогноз на 17 октября

В "БКС Мир инвестиций" считают, что краткосрочно сохраняется вероятность продолжения умеренного движения отечественного рынка вверх. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 17 октября - 3 125-3 250 пунктов, по курсу доллара - 95-98 рублей.

Во вторник, 17 октября, будут опубликованы данные по объему промпроизводства и розничным продажам в США в сентябре и октябрьский индекс экономических настроений от ZEW по еврозоне. В рамках стартовавшего сезона отчетностей на американском рынке квартальные результаты представят Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs. X5 Group в этот день опубликует операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2023 года. Также состоится заседание совета директоров "Вуш холдинга", в повестке - вопрос выплаты дивидендов.