Минстрой предостерег регионы от искусственного сдерживания тарифов на ЖКХ

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин назвал Камчатский и Красноярский края среди регионов, которые не воспользовались индексацией тарифов на коммунальные услуги в полной мере

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетовал на власти регионов, которые не воспользовались в полной мере возможностью повысить тарифы на коммунальные услуги. Только шесть субъектов объективно проделали такую работу, заявил он на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Регион, который, в том числе благодаря популизму не повышает тарифы, ведет свою территорию к катастрофе. Даже тем решением, которое было принято в декабре 2022 года по повышению в среднем на 9% [тарифов на ЖКХ], воспользовались только две трети регионов и то не полностью. Объективно шесть регионов только взяли положенные возможности повышения тарифов на своей территории", - сказал он.

1 декабря 2022 года в России произошла очередная индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг по стране не должен был превысить 9%. Среди регионов, которые не воспользовались этой возможностью в полной мере, Файзуллин назвал Камчатский и Красноярский края. Глава Минстроя попросил депутатов обсудить в регионах эту тему.

По словам министра, прогнозный бюджет на мероприятия модернизации системы ЖКХ в России составляет около 312 млрд рублей. "У нас в прогнозе было 100 [млрд рублей] на 2024 год, но сейчас у нас пока осталось 12. Но в процессе исполнения мы с министерством финансов проговорили дальнейшее увеличение, поэтому в прогнозе на будущие периоды мы говорим, что у нас потенциально есть 312 млрд рублей. Регионы на эти объемы отрабатывают проектно-сметную документацию", - сказал он.