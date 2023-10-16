Комитет ГД одобрил к II чтению расчет бюджетного правила из цены на нефть в $60 за баррель

Госдума рассмотрит законопроект 18 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и был внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 18 октября.

Согласно тексту документа, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2027 года (на уровне валютной инфляции).

Определение базовых нефтегазовых доходов также предполагается из базовой цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5. Базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне среднегодовой - $250 за 1 тыс. куб. м, которая с 2027 года ежегодно индексируется на 2%.

Базовые цены экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 устанавливаются как значения среднегодовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, рассчитанные исходя из фактических (прогнозных) цен на автомобильный бензин Аи-92 класса 5 и дизельное топливо класса 5, умноженных на соотношение базовой и фактической (прогнозной) цен на нефть.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.

Поправки ко второму чтению

Как пояснил глава комитета Андрей Макаров, к законопроекту одобрены несколько поправок, сформулированных на основании критических замечаний комитета по бюджету. "Предлагается исключение права правительства без внесения изменений в закон о бюджете уменьшать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исключение норм о возможности уменьшения в федеральном бюджете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с утвержденными в бюджете на 2023-2025 годы, исключение нормы о предоставлении бюджетного кредита государственному внебюджетному фонду на срок до двух лет, продление на 2024 год действия нормы, разрешающей получение казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всеми регионами, в том числе донорами", - рассказал он.

Макаров также подчеркнул, что одну поправку согласовать с правительством не удалось - речь идет о поправке, которая касается вопросов расходования средств, которые перераспределяются через резервный фонд правительства. "Думаю, что работу над этим нам придется продолжить", - отметил депутат.

В ходе первого чтения законопроекта Макаров выступил с критикой нормы, согласно которой расходование средств их резервного фонда правительства осуществляется без должного контроля парламента.