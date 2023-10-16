Силуанов: Минфин не пытается влиять на курс рубля в случае недополучения средств в бюджет

Министр финансов РФ заявил, что "у нас курс абсолютно плавающий"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин не пытается влиять на формирование курсовых соотношений в случае недополучения средств в бюджет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам на котором, рассматривался проект бюджета на 2024-2026 годы.

"У нас нет цели за счет курсовых соотношений пополнить бюджет. Это первая аксиома или теорема. У нас курс абсолютно плавающий. Поэтому если курс российской валюты будет укрепляться - да, мы будем меньше получать денег в бюджет. Сегодня курс где-то 97 (рублей за доллар - прим. ТАСС), в бюджете - 90. Будет он 86 или 80, соответственно, да - мы будем недополучать деньги в бюджет. Но это не значит, что мы будем всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов.

"У нас на 1 рубль курса где-то около под 100 млрд рублей доходов плюс-минус происходит", - пояснил при этом Силуанов.

Плавающий курс министр назвал в качестве одного из основных принципов для Минфина. "Второй принцип - мы через бюджет ни в коем случае не пытаемся повлиять на формирование курсовых соотношений".