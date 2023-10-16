В США заявили о намерении добиться роста издержек для РФ при транспортировке нефти морем

Вашингтон также препятствует росту числа судов, используемых, по мнению американской стороны, для этих целей, отметил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Администрация США пытается увеличить для РФ издержки при транспортировке российской нефти морем, а также препятствовать росту числа судов, используемых, по мнению американской стороны, для этих целей. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд.

"Но, что также важно, мы рассматриваем множество различных способов повысить издержки, с которыми сталкивается "теневой флот". Как для того, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению, так и для того, чтобы, когда Кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, продолжить вытягивать средства из его военных фондов", - сказал сотрудник Минфина США, выступая на семинаре в Институте Брукингса. Он рассуждал о попытках Вашингтона и его союзников обеспечить соблюдение введенных странами Группы семи, ЕС и Австралией ограничений на стоимость российской нефти.

О попытках обхода ограничений

Попытки обхода ограничений, касающихся продажи российской нефти, повлекут единый и решительный ответ со стороны США и их союзников, отметил Ван Нострэнд.

По его мнению, введенные западными странами ограничения "свидетельствуют о том, что Россия будет вынуждена выбирать из двух дорогостоящих вариантов - продавать [нефть] по цене ниже установленного потолка или больше тратить на операции за пределами стран Группы семи". "Попытки обойти эти два варианта повлекут решительный и единый ответ со стороны США и союзников", - сказал сотрудник Минфина, выступая на семинаре в Институте Брукингса.

Как отметил представитель министерства, США преследуют цель "обеспечения стабильности на глобальных энергетических рынках". При этом он выразил мнение, что действующие ограничения и меры, которые Вашингтон может принять в ближайшие месяцы, будут мешать РФ финансировать специальную военную операцию.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.