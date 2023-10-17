Опрос показал, какие тренды россияне считают главными на рынке труда

По мнению большинства респондентов, это непрерывное обучение, гибридный формат трудовой деятельности и повышение требований к условиям работы, говорится в исследовании компании "Яков и Партнеры" и платформы hh.ru

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда станут главными трендами, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 года. Об этом говорится в итогах исследования "Влияние социальных трендов на рынок труда" компании "Яков и Партнеры" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Три четверти опрошенных работников ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие семь лет. Говоря о группах навыков, по которым россияне видят необходимость переобучения, 57% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки, такие как иностранные языки, ПО, математика, геология или инженерия", - указано в итогах исследования.

Так, 96% соискателей указали, что уже обучаются и развивают свои навыки. При этом лишь 15% опрошенных заявили о готовности полностью переобучаться самостоятельно, тогда как большинство (64%) ожидает в этом поддержки со стороны своих работодателей.

"Навыкоориентированный подход помогает привлекать лучших кандидатов, <...> а потом развивать и удерживать людей внутри компании. Он позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к той среде, которая постоянно меняется. В глобальном смысле мы наблюдаем разрастание культуры инноваций и стартапов вследствие технологического прогресса. Приоритеты смещаются в сторону способности сотрудников быстро учиться, понимать, адаптироваться, инновационно мыслить", - цитируют в результатах опроса лидера направления "Навыки" в hh.ru. Марину Дорохову.

Аналитики уточнили, что респонденты в 1,7 раза чаще склонны ожидать переобучения от высококвалифицированных сотрудников, чем от неквалифицированных.

Гибридный формат

Также более трети (36%) респондентов ожидают к 2030 году увеличение доли сотрудников, работающих в гибридном формате, и почти каждый второй (46%) считает, что гибридный формат положительно сказывается на эффективности сотрудников.

"44% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию", - приводят слова главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной.

Кроме того, 40% соискателей считают, что к 2030 году возрастет количество внештатных сотрудников. Также опрошенные указали тренд на укороченную неделю и укороченный рабочий день. Около половины (46%) респондентов, которые уже получили возможность работать в таком формате, отметили рост своей эффективности.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. соискателей.