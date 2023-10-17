В Австрии заявили о невозможности запретить компаниям-импортерам покупать газ России

Канцлер республики Карл Нехаммер отметил, что вмешательство государства в дела компаний навредит имиджу его страны среди международных инвесторов

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Власти не могут запретить крупнейшему австрийскому импортеру газа OMV покупать топливо у России, потому что такой шаг ударит по рынку. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер в эфире телеканала Puls24.

"Можно было бы принять дополнительный закон, который якобы распространяется только на OMV, но он всколыхнет весь рынок", - сказал он.

Политик пояснил, что вмешательство государства в дела компаний навредит имиджу Австрии среди международных инвесторов.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн ранее заявлял, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС. OMV на 31,5% принадлежит государству. Ранее Нехаммер заявлял, что полный отказ от российского газа сильно ударит по австрийской экономике и энергетической безопасности.

Правительство Австрии неоднократно повторяло, что хочет сократить зависимость от российского газа. По данным Минэнерго Австрии, доля газа из РФ в австрийском импорте в августе 2023 года составила 43%.