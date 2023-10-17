На Дальнем Востоке заявили о росте экспорта рыбы в тихоокеанских регионах РФ на 35%

Лидируют Приморский край и Сахалинская область

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Общий экспорт рыбы и рыбопродукции из тихоокеанских регионов Дальнего Востока за 9 месяцев 2023 года вырос на 35% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Общий экспорт рыбы и рыбопродукции за 9 месяцев 2023 года составил 1,338 млн тонн, тогда как в 2022 году за этот же период экспортировано было 986 тыс. тонн. Рост составляет около 35%. Лидерами по экспорту остаются Приморский край и Сахалинская область", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, из Приморья и Сахалинской области в текущем году экспортировано 1,228 млн тонн рыбы. Через порты Камчатского края и Чукотки - 104 тыс. тонн, а из Хабаровского края - 6,7 тыс. тонн.

Рыба наряду с соей является базовой для Дальнего Востока экспортной продукцией. Как ранее отмечал заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, Дальний Восток является воротами для экспорта российской сельхозпродукции и продовольствия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для полноценной реализации имеющегося потенциала необходимо качественно улучшить ситуацию с логистической инфраструктурой на территории округа, строить новые складские терминалы, модернизировать дорожную инфраструктуру с учетом высокой текущей загруженности.