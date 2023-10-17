В Якутии планируют создать первый в регионе пчелопитомник

На эти цели направят 4,75 млн рублей

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Якутии потратят 4,75 млн рублей на создание первого в регионе пчелопитомника - базового хозяйства по пчеловодству. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Николай Питимко.

Впервые в Якутии целенаправленная мера поддержки пчеловодов появилась в 2022 году: 20 млн рублей из местного бюджета пошли на субсидирование пчеловодческих предприятий, работающих в регионе.

"В 2023 году в бюджете республики на развитие пчеловодства предусмотрено 4,75 млн рублей на создание пчелопитомника - базового хозяйства по пчеловодству. По результатам отбора, проведенного нашим министерством, победителем на получение субсидии по развитию пчеловодства признан индивидуальный предприниматель Марат Залялов из Амгинского района", - рассказал Питимко.

По его словам, предприниматель представил проект по созданию зимовника для пчел на 200 пчелосемей и четырех комплексов, включающих в себя оборудование нуклеусного парка для облета и содержания плодных маток, обустройство облетников для племенного ядра, оборудованных хозяйственно-бытовым помещением для хранения инвентаря и работы с матками. "Помимо того, что Марат Рафаилович [Залялов] является сегодня одним из крупнейших пчеловодов республики, им сегодня ведется большая работа в части популяризации пчеловодства в республике, обучения начинающих и повышения квалификации уже относительно опытных пчеловодов", - отметил Питимко.

В регионе предполагается создание в перспективе сети пчелопитомников. В дальнейшем на базе таких хозяйств планируется обеспечить не только создание племенной базы, но и обучение, техническое снабжение пчеловодов и контроль за качеством ввозимого в республику материала.

О пчеловодстве в Якутии

По словам руководителя департамента, пчеловодством в Якутии долгое время занимались только энтузиасты. "Знаковым для развития отрасли стал 2018 год, когда 11 декабря был издан указ главы Якутии Айсена Николаева "О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)". Данный указ поставил задачу нарастить мощности по производству продукции пчеловодства от 3,4 т до 20 т меда до 2024 года. Несмотря на все сложности и практически полное отсутствие целенаправленной государственной поддержки, данный параметр указа был выполнен досрочно", - отметил он.

По итогам 2022 года в республике произведено 21 361 кг меда, за этот период количество пчелосемей в хозяйствах выросло с 347 до 1 145. Согласно официальной статистике, в Якутии работают 30 пчеловодческих хозяйств, и их число ежегодно растет. "В 2018 году их было всего 12. Очень широка и география разведения пчел - сегодня пчелохозяйства работают даже в Верхоянском районе, известном как полюс холода", - добавил Питимко.

"Несмотря на то, что все эти годы пчеловодство в Якутии развивалось, по большому счету, стихийно и самостоятельно, динамика его развития за период с 2018 года показывает, что оно имеет отличные перспективы дальнейшего роста, особенно с учетом больших территорий региона. Также определенным подспорьем для развития пчеловодства является то, что в Якутии практически не применяются пестициды и прочие химикаты, что делает продукцию якутских пчеловодов по-настоящему экологически чистой", - добавил собеседник агентства.