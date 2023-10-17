Мадуро опроверг сообщения печати США о соглашении по смягчению санкций

Президент Венесуэлы отметил, что Соединенные Штаты "должны прекратить манипуляции и ложь, если хотят, чтобы достигнутые соглашения, которые обсуждались и были подписаны, соблюдались"

КАРАКАС 17 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме опроверг утверждения американской печати о достигнутых договоренностях по условиям президентских выборов 2024, включая допуск для участия оппозиционеров, законодательно лишенных этого права, в обмен на смягчение санкций против нефтяной промышленности.

"Это операция спекуляции и лжи о процессе глобальных переговоров на ряд тем, которыми они хотят манипулировать", - сказал Мадуро 16 октября в авторской программе "С Мадуро+" государственного телеканала Venezolana de Television. Он отметил, что США используют национальные и зарубежные СМИ, социальные сети, чтобы "лгать, и делают удар в спину переговорам и договорам, которые уже подписаны". Президент указал, что США "должны прекратить манипуляции и ложь, если хотят, чтобы достигнутые соглашения, которые обсуждались и были подписаны, соблюдались".

"Венесуэла действительно серьезно работает над тем, чтобы добиться справедливости, и мы продвигаемся в этом направлении. Я больше ничего не скажу, но, если они не прекратят манипулировать и лгать, я сообщу все", - отметил президент.

"Я говорю венесуэльскому народу, что никогда не допущу незаконных действий. Венесуэльские институты, венесуэльские законы, венесуэльская конституция пользуются уважением, и фашизм в Венесуэле не пройдет!" - заявил Мадуро.

Ранее в понедельник газета The Washington Post сообщила со ссылкой на двух неназванных лиц, "осведомленных о прорывных переговорах" Вашингтона и Каракаса, что Соединенные Штаты смягчат свои ограничительные меры против нефтяной отрасли Венесуэлы. В ответ на это, как утверждается в публикации, власти в Каракасе обеспечат в следующем году проведение состязательных президентских выборов с участием международных наблюдателей и прессы. По сведениям газеты, власти Венесуэлы не станут препятствовать участию в выборах главы государства кандидатов от оппозиции.

Согласно изложенной ею информации, сделка не включает размораживания активов Венесуэлы, находящихся в юрисдикции США. Вместе с тем она, возможно, будет предусматривать предоставление генеральной лицензии венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela на возобновление работы с США и другими западными странами, говорится в материале. В нем также поясняется, что решения американской стороны о смягчении санкций, как ожидается, будут иметь обратимый характер.