Япония считает необоснованным решение России ограничить импорт морепродуктов

Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что решение Москвы "вызывает сожаление", поскольку идет в противоположном направлении с международным движением по ослаблению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Токио

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Японии считает необоснованным решение Россельхознадзора ввести временное ограничение в отношении импорта японской рыбы и морепродуктов из-за сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"Японская сторона добросовестно и прозрачно отреагировала, исходя из обеспокоенности российской стороны, включая диалог 10 октября, который был неожиданно запрошен, и предоставление информации к крайнему сроку 16 октября, в одностороннем порядке установленном Россией", - сказал он.

По утверждению Мацуно, "российская сторона не отреагировала на этот ответ" Японии и приняла "необоснованное решение об ужесточении мер по контролю за импортом японских морепродуктов" без опоры "на научные основания". Он добавил, что решение российской стороны "вызывает сожаление", поскольку "идет в противоположном направлении с международным движением по ослаблению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии", и потребовал отменить ограничения.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечается, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.

О сбросе воды

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Территория станции и прилегающие районы практически полностью очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая, подвергшись сильному радиоактивному заражению, вытекает через бреши.

Даже после очистки она содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе очищенной жидкости в океан. Эта операция растянется на срок от 30 до 40 лет.

Процесс одобрен МАГАТЭ. Помимо очистки, жидкость с АЭС дополнительно сильно разбавляется морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы присутствуют в незначительных объемах, которые существенно ниже допустимых норм, заверяют в Токио. Замеры, проводимые в океане специалистами Японии и МАГАТЭ, пока подтверждают эти данные. Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию.