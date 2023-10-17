Эксперты сообщили о снижении в России цен на смартфоны из Китая

Заметнее всего стоимость упала у бренда Infinix, отметили в "Авито"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Цены на китайские смартфоны в России падают - такой тренд наблюдается по итогам III квартала 2023 года, рассказали ТАСС в "Авито". Наибольшее снижение показал бренд Infinix, а Xiaomi и Realme находятся в середине списка по спаду.

Многие китайские бренды кроме снижения цен показали сильную динамику по продажам в России: Infinix вырос на 630% в сравнении с данными 2022 года, Tecno - на 300%, Realme добавил 71% по продажам. В то же время продажи новых iPhone от Apple выросли лишь на 20%. А продажи Xiaomi снизились - на 6% за год.

Цены на гаджеты китайских брендов, по данным "Авито", сейчас не превышают 21 тыс. рублей. Такая средняя цена у смартфонов Xiaomi, а у Infinix это 10,3 тыс. рублей, у Realme - 8,3 тыс. рублей, у Honor - 5,7 тыс. рублей. Бывшие в употреблении смартфоны этих брендов обходятся примерно в два раза дешевле. Новые iPhone приобретают в среднем за 52,5 тыс. рублей, Samsung - за 42 тыс.

По оценкам "М. Видео - Эльдорадо", представленным в октябре, в России увеличилась доля китайских производителей смартфонов - до 75% в количественном выражении за девять месяцев 2023 года. Первенство по штучным продажам удерживает Xiaomi, на второй строчке - Realme, далее - Tecno и четвертый - Samsung.

Тем не менее у "Авито" за анализируемый период (III квартал) лидером по количеству проданных смартфонов традиционно стал Apple. Samsung занял второе, а Xiaomi - третье место. От общей доли продаж Apple занимает 55%, Samsung - 14%, Xiaomi - 13%. У "М. Видео - Эльдорадо" Apple также продолжает лидировать в денежном выражении.