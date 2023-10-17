Источник: электронная газовая площадка в Турции подразумевает участие разных поставщиков

По информации источника, в республике есть необходимая инфраструктура для обслуживания СПГ-танкеров

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Электронная площадка торговли газом потенциально привлечет участие различных поставщиков газа, помимо РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в сфере энергетики Турции в связи с вопросом о перспективах реализации соответствующего проекта, предложенного "Газпромом" турецкой нефтегазовой компании Bota.

"Электронная площадка, проект которой сейчас обсуждается между Турцией и Россией, подразумевает, что в ней будут участвовать различные поставщики газа, а не только РФ. Уже говорилось, что есть интерес со стороны Азербайджана, потенциально могут быть и другие продавцы из Каспия и Средиземноморья. Плюс не надо забывать о сфере СПГ, его география гораздо более широкая, а в Турции есть необходимая инфраструктура для обслуживания СПГ-танкеров", - сказал собеседник.

Относительно хода согласования дорожной карты по созданию центра газовой торговли (газового хаба) в Турции источник указал, что работа ведется на уровне ответственных структур. О сроках пока говорить рано, но "есть политическая воля согласовать вопросы, не затягивая" процесс.

Как сообщил 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак в интервью RT Arabic, Россия подготовила и направила Турции дорожную карту по созданию газового хаба, Турция ее рассматривает. Он отметил, что проект предполагает в первую очередь создание в Турции электронной площадки по торговле газом.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита газа через "Северный поток". Власти Турции заявляли, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и ряда других поставщиков.