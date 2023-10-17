"Известия": российский бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024-2026 годах

По информации газеты, это может произойти из-за снижения поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Счетная палата (СП) нашла риски того, что федеральный бюджет может не получить 335 млрд рублей в 2024-2026 годах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение палаты на проект бюджета.

Согласно проекту, подготовленным СП, казна России может недополучить 335 млрд рублей в 2024-2026 годах из-за снижения поступлений от НДС на товары и услуги, которые реализуют внутри страны. "Известия" со ссылкой на документ уточняют, что общая сумма недостачи может составить 119,3 млрд рублей в 2024 году. В 2025-м она может достигнуть 129 млрд рублей, в 2026-м - 151,7 млрд рублей. Общая сумма составляет 400 млрд рублей. При этом аудиторы проводили оценку с учетом дополнительных доходов. По информации издания, эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд рублей за три года: 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд рублей соответственно.

При расчете всех этих средств в 2024 году казна может недополучить 84,1 млрд рублей (0,05% ВВП), в 2025-м - 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026-м - 142,7 млрд (0,07% к ВВП), подсчитала палата в своем заключении. За три года сумма недостачи может составить 335 млрд рублей, пишет издание.

В проекте бюджета на 2024-2026 годы сказано, что поступления от НДС на товары, реализуемые в РФ, составят 7,7 трлн, 8,3 трлн и 8,9 трлн рублей соответственно (за трехлетку ожидается почти 25 трлн доходов). Основные риски недопоступления отмечаются по НДС на товары и услуги, которые реализуют внутри страны. Как сообщает газета, собираемость по этой статье доходов учли в бюджете на уровне 98,7% ежегодно. Как подчеркнула Счетная палата, этот показатель выглядит завышенным, поскольку на практике он обычно скромнее: по итогам 2022-го он составил 95,7%, а на сентябрь 2023-го - 93,1%.

В СП указали на риски недопоступления от акцизов на табачную продукцию, которую производят в РФ. Сумма может составить 35,7 млрд рублей за три года. Как сообщается в проекте, снижение связано с индексацией налоговых ставок на такие товары. Казна по этой статье ожидает доходы на уровне около 770 млрд рублей ежегодно.

В пресс-службе Минфина "Известиям" ответили, что в проекте бюджета учли рост собираемости налогов. По данным ведомства, такая оценка согласована с Федеральной налоговой службой.