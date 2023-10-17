Эксперт заявила, что в Астраханской области резко снижается популяция воблы

Искусственно воспроизвести эту рыбу без ущерба вкусовым качествам пока нельзя, отметила доктор биологических наук Анна Кудрявцева

АСТРАХАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Популяция воблы резко снижается в Астраханской области. Методики ее искусственного воспроизводства без ущерба вкусовым качествам в настоящий момент не существует, сообщила ТАСС замдиректора по науке ФГБУН Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, доктор биологических наук Анна Кудрявцева.

"Метод искусственного разведения воблы на естественных нерестилищах был раньше отлажен учеными, однако его основной минус - крайне низкая эффективность в масштабах восстановления популяции и отсутствие инфраструктуры. Второй вариант искусственного воспроизведения связан с необходимостью получения икры от производителей, ее дальнейшего оплодотворения и затем подращивания молоди с выпуском в естественную среду. Однако многочисленные научные исследования показали, что рыба, появившаяся на свет в результате искусственного оплодотворения, принципиально отличается по поведению от своих диких сородичей. Такая рыба не уходит нагуливаться в Каспийское море, а остается в пресной воде, тем самым вобла становится по поведению подобна плотве, то есть изменяются также и ее вкусовые качества", - рассказала Кудрявцева.

Она уточнила, что предположительно существуют пока не открытые наукой эпигенетические факторы, которые и определяют способность воблы к миграции. По мнению Кудрявцевой, спрогнозировать, когда будет исследован механизм искусственного оплодотворения воблы без последствий для ее миграционного поведения, сейчас крайне сложно.

"Уже сейчас наблюдается уменьшение среднего размера вылавливаемой рыбы, но что особенно важно - уменьшение среднего размера взрослой рыбы. Такое явление можно объяснить эффектом близкородственного скрещивания, когда ввиду уменьшения генетического разнообразия наблюдается вырождение популяции, заметное по уменьшению размера особей и сокращению их продуктивности. В условиях, когда почти достигнуты минимальные показатели численности воблы, за которыми теряется надежда на естественное восстановление популяции, при невозможности искусственного воспроизводства, единственным возможным решением оказывается временный, но полный запрет на вылов воблы, являющейся визитной карточкой Астраханской области", - пояснила Кудрявцева.

Ранее со ссылкой на Кудрявцеву сообщалось, что в рамках мероприятия - спутника Конгресса молодых ученых, которое прошло в Астрахани, специалисты из 14 регионов России выступили за запрет на вылов воблы для любительского и промышленного рыболовства сроком на пять лет. По мнению ученых, это необходимая мера для восстановления популяции рыбы, запас которой приближается к критической цифре в 20 тыс. тонн, означающей вырождение вида.