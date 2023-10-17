17 октября, 03:57

"Россети Сибирь" планирует установить ультрабыстрые зарядки для электробусов в Красноярске

Предполагается, что они появятся в городе в начале декабря

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" в декабре 2023 года установит два ультрабыстрых зарядных устройства для электробусов в Красноярске, сообщили ТАСС в компании.

"В начале декабря энергетики и городские власти установят в Красноярске две ультрабыстрые электрозарядные станции (ЭЗС) для зарядки 11 новых электробусов, которые администрация города уже закупила в Белоруссии", - сообщил собеседник агентства, добавив, что это будут первые ультрабыстрые зарядки для электробусов в городе.

Мощность одной станции - 300 кВт, среднее время зарядки составит 25-40 минут. Станции приспособлены к климатическим условиям Сибири и позволят заряжать электробусы при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.

Ранее компания совместно с "Красноярскнефтепродуктом" установила три ЭЗС для электромобилей на загородных трассах региона. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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