"Ведомости": Минфин России расширит валютный контроль на зарубежных "дочек" экспортеров

По данным газеты, изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин РФ планирует обязать экспортеров представлять в Центральный Банк (ЦБ) России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных. Об этом говорится в проекте министерства, с которым ознакомились "Ведомости".

Предполагается, что норма начнет действовать с 1 января 2024 года, так как резидентам потребуется время для адаптации к новым требованиям. Законопроект согласован с другими курирующими вопросы валютного контроля ведомствами и внесен в кабмин, уточняет газета. В пресс-службе правительства изданию подтвердили, что документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, которая прошла 16 октября.

Отмечается, что крупнейшие экспортеры по действующему закону обязаны представлять в ЦБ информацию о получении ими средств по внешнеторговым контрактам, а также об активах и обязательствах в иностранной валюте, которые подлежат оплате в пользу нерезидентов. Однако в документе речь идет лишь о юрлице, которое выступает стороной договора. Минфин же предлагает расширить обязательство на всю консолидированную группу, сообщает издание.

Как пишут "Ведомости", ЦБ РФ должен подготовить непубличный перечень экспортеров, которые должны будут представлять эти сведения. На сегодняшний день он также формируется регулятором на основе специальных критериев (если сумма на счетах в иностранных банках или задолженность перед нерезидентами превышает $2 млрд) и подлежит публикации. Порядок доведения информации о включении компаний в перечень, а также сроки и порядок представления ими отчетности также определит ЦБ, следует из материалов документа.

Предлагаемые кабмином изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка на фоне геополитических рисков, сообщается в пояснительной записке, с которой ознакомилась газета.