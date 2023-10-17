В МосгорБТИ проверили 48 домов по реновации с начала года

Для объектов подготовили документы технического учета

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) с начала года обследовали 48 домов по реновации, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Все здания, построенные по программе реновации, проходят ряд обязательных процедур, в том числе техническую инвентаризацию, кадастровые работы и адресацию. С января по сентябрь 2023 года специалисты [МосгорБТИ] обследовали 48 домов, которые уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Всего в них расположено более 13,7 тыс. квартир", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что в рамках технической инвентаризации сотрудники учреждения подготовили для всех многоквартирных домов документы технического учета: техпаспорта, поэтажные планы и экспликации. Полученные данные используются органами власти для мониторинга состояния жилищного фонда, реализации городских программ и других проектов. Для 30 объектов также подготовили технические планы, чтобы поставить их на кадастровый учет.

Как пояснил министр, на финальной стадии строительства всем многоквартирным домам, квартирам, паркингам и машино-местам на территории новостроек присвоили официальные адреса. Распоряжения об этом издал департамент городского имущества, а техническую часть работы выполнили специалисты московского БТИ. За 9 месяцев 2023 года в 33 районах столицы были введены в эксплуатацию дома по программе реновации. Общая площадь обследованных квартир превысила 780 тыс. кв. м.

"В третьем квартале 2023 года мы проинвентаризировали 17 объектов. Самое крупное здание обследовано на юго-западе столицы - новостройка площадью более 55 тыс. кв. м. Это четвертый дом, построенный по программе реновации в Академическом районе. Он уже передан под заселение", - добавил генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Александр Кинев.