Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте продаж коньяка в РФ в январе - сентябре на 10,5%

Они составили 9,7 млн дал

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Розничные продажи коньяка в России в январе - сентябре 2023 года выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным - до 9,7 млн дал, продажи водки снизились на 0,3% - до 55,6 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе - сентябре выросли на 4,4% - до 164,3 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также выросли на 3% - до 84,2 млн дал, в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% - на 24,6%, до 9,9 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,4% - до 174 тыс. дал.

По данным службы, розничные продажи слабоалкогольных напитков с января по сентябрь выросли на 17,5% - до 12,9 млн дал. Продажи ликерных вин выросли на 75,2% год к году - до 881 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 33,2%, до 1,23 млн дал.

При этом продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 80,3%, до 667,3 тыс. дал. Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 5,9%, до 41,9 млн дал, игристых вин - на 9,9%, до 13,4 млн дал, плодовой алкогольной продукции - на 18,2%, до 9,1 млн дал.

В сентябре 2023 года продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,2 млн дал, спиртных напитков - на 2,2%, до 9,6 млн дал, коньяка - на 9,2%, до 1,1 млн дал. При этом продажи водки в сентябре снизились 1,7% и составили 6,3 млн дал.