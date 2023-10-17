"Автостат" сообщил о росте продаж автомобилей с пробегом в России в сентябре на 10,9%

Они достигли 509,5 тыс.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Продажи подержанных автомобилей в России в сентябре выросли на 10,9% по сравнению с сентябрем 2022 года и составили 509,5 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Всего в январе-сентябре 2023 года в РФ было продано 4,3 млн автомобилей с пробегом. Это на 23,6% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

"Согласно данным агентства "Автостат", в сентябре 2023 года россияне купили 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 10,9% больше, чем в том же месяце прошлого года", - отмечается в сообщении.

Лидерство по продажам традиционно сохраняет отечественный бренд Lada: в сентябре текущего года на российском рынке было продано 115,3 тыс. подержанных авто этой марки, что на 8,4% превышает показатель за сентябрь 2022 года. За девять месяцев этого года продажи достигли 931,5 тыс. авто (+8,6%). Второе место заняла Toyota, продажи которой в отчетном месяце выросли на 13,7% по сравнению с сентябрем 2022 года и достигли 59,1 тыс., а в январе-сентябре 2023 года - на 34,8%, до 517,6 тыс.

Топ-3 в сентябре на рынке авто с пробегом замыкает бренд Kia с ростом продаж в 11,4% - до 27,9 тыс. За январь-сентябрь продажи увеличились на 32% и составили 245,3 тыс. единиц. Следом идут марки Hyundai (27,3 тыс., +4,3%) и Nissan (27 тыс., +13,4%).

Самым популярным автомобилем с пробегом стал Ford Focus. За первый осенний месяц текущего года в России продали 10,6 тыс. таких авто (рост на 4,8%). Второе место рейтинга занял хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,5 тыс., +2,9%), третье - Kia Rio (9,6 тыс., -1,3%).