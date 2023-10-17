В Таиланде заявили, что безвизовый въезд для россиян на 90 дней поможет развитию экономики

Как отметили в кабмине королевства, это решение призвано обеспечить "установление связей между людьми, что является основой международных отношений"

БАНГКОК, 17 октября. /ТАСС/. Предоставление россиянам права безвизового пребывания в Таиланде в течение 90 дней станет важным фактором развития экономики. Об этом говорится в распространенном протоколе состоявшегося в понедельник заседания правительства королевства.

"Российская Федерация входит в список стран, граждане которых при посещении королевства с целью туризма освобождаются от виз с разрешением пребывания продолжительностью не более 90 дней. Этот порядок будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и должен помочь привлечь больше иностранных туристов. Хотя решение приведет к потере правительством в общей сложности примерно 29 млн батов (около $800 тыс. - прим. ТАСС), оно увеличит доходы туристической отрасли и станет важным фактором стимулирования экономики Таиланда, что соответствует заявленному курсу правительства", - говорится в документе.

В протоколе отмечается, что продление срока безвизового пребывания россиян отвечает "интересам экономического и внешнеполитического взаимодействия с Российской Федерацией". Это решение призвано обеспечить "установление связей между людьми, что является основой международных отношений", подчеркивается в документе.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин по итогам заседания правительства в понедельник объявил о решении продлить безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры. С начала этого года королевство посетили более 20 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,3 млн. На втором месте оказался Китай (2,6 млн), на третьем - Южная Корея (1,2 млн), на четвертом - Индия (1,19 млн), на пятом - Россия (1,038 млн).

В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим рынком Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.