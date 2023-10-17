РФПИ и партнеры из Китая создадут Фонд развития авиационной промышленности

Его объем составит 100 млрд рублей

ТАСС, 17 октября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнеры из Китая создают совместный Фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей, сообщила пресс-служба РФПИ. О создании фонда было объявлено в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17-18 октября проходит Третий международный форум "Один пояс - один путь".

"РФПИ объявляет о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей совместно с партнерами из Китая для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран. Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах", - указано в сообщении.

Отмечается, что помимо авиационной индустрии, фонд будет осуществлять инвестиции в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных". Вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме.

"У России и Китая есть большой потенциал для того, чтобы достичь в сфере производства гражданской авиационной продукции значимого синергетического эффекта. Наши страны обладают одной из лучших в мире научных школ, а также развивают ключевые технологии в авиации и производственные базы поставщиков материалов и компонентов. Благодаря фонду российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнерами уже реализовал более 40 проектов с общим объемом вложений свыше 750 млрд рублей.