17 октября, 05:31,
обновлено 17 октября, 05:31
Визит Путина в Пекин

РФПИ и партнеры из Китая создадут Фонд развития авиационной промышленности

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Его объем составит 100 млрд рублей

ТАСС, 17 октября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнеры из Китая создают совместный Фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей, сообщила пресс-служба РФПИ. О создании фонда было объявлено в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17-18 октября проходит Третий международный форум "Один пояс - один путь".

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"РФПИ объявляет о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей совместно с партнерами из Китая для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран. Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах", - указано в сообщении.

Отмечается, что помимо авиационной индустрии, фонд будет осуществлять инвестиции в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных". Вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме.

"У России и Китая есть большой потенциал для того, чтобы достичь в сфере производства гражданской авиационной продукции значимого синергетического эффекта. Наши страны обладают одной из лучших в мире научных школ, а также развивают ключевые технологии в авиации и производственные базы поставщиков материалов и компонентов. Благодаря фонду российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнерами уже реализовал более 40 проектов с общим объемом вложений свыше 750 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКитайВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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