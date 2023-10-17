17 октября, 06:08

Министр энергетики Румынии сообщил, что газохранилища страны полностью заполнены

Себастьян Бурдужа утверждает, что этих запасов хватит, чтобы не импортировать газ зимой

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Румынские хранилища газа в настоящее время заполнены полностью. Об этом сообщил министр энергетики Себастьян Бурдужа.

"У нас сейчас на 417 млн кубических метров больше, чем в аналогичный период прошлого года, - приводит его слова Радио Румынии. - Значит, вместе с тем газом, который будет добыт в зимний период, даже если производство по техническим причинам будет меньше, с нынешними запасами мы должны пережить зиму, не прибегая к импорту".

Министр все же добавил, что если зима будет очень холодной, или Молдавия запросит значительной помощи, то, возможно, Бухарест закупит газ у Азербайджана, или наладит поставки СПГ из Греции.

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Бурдужа подчеркнул, что первоочередным остается обеспечение внутреннего потребления. Он высказался за сохранение действующих мер по ограничению тарифов и компенсации цен на энергию до марта 2025 года, учитывая, что на международном рынке природного газа утвердилась неблагоприятная для потребителей динамика. Глава ведоства также сообщил, что последствия кризиса на Ближнем Востоке уже видны.

Румыния заполнила газохранилища, несмотря на то, что за первые восемь месяцев года импортировала на 16% меньше природного газа, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает радио. 

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