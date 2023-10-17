"Полюс", "Россети" и "Газпром" признали самыми внимательными к сохранению биоразнообразия

Далее следуют "Лукойл", "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Фосагро", "Евраз", "Роснефть" и "Алроса", говорится в рейтинге агентства "Раэкс аналитика"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компании "Полюс", "Россети" и "Газпром" возглавили первый ESG-рэнкинг российских компаний, проявляющих наибольшее внимание к сохранению биоразнообразия. Об этом сообщает пресс-служба агентства "Раэкс аналитика".

"В рейтинговом списке представлено 20 предприятий. Агентство использовало данные 50 компаний для анализа практик в области сохранения биоразнообразия. Первое место в рэнкинге заняла компания "Полюс", на втором месте "Россети", замыкает тройку лидеров "Газпром", - говорится в сообщении.

Далее следуют "Лукойл", "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Фосагро", "Евраз", "Роснефть" и "Алроса", в которых в первую очередь оценивались корпоративные программы в области сохранения биоразнообразия. При оценке компаний составители рэнкинга учитывали бюджет, направленный на мероприятия по поддержке биоразнообразия, наличие тренингов для сотрудников, взаимодействие с заинтересованными сторонами, результаты по работе над сохранением редких животных и растений.

Рэнкинг составлен на основе проведенной экспертами агентства оценки политики, отчетности и показателей эффективности в области сохранения природы. Оценка проводится в соответствии с открытой методикой. В тематический рейтинг не включены следующие отрасли: банки и финансовые услуги, розничная торговля, информационные технологии, телекоммуникации, а также наземный транспорт, так как для этих областей деятельности риски, связанные с биоразнообразием, оцениваются как минимальные.