В Москве ежемесячно регистрируют более 10 тыс. малых и средних бизнесов

Самый популярный вид деятельности - торговля и услуги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Москвы составляет 13,7% от общего количества по всей России, ежемесячно в городе регистрируют свыше 10 тыс. новых субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Малый и средний бизнес Москвы - это почти 850 тыс. предприятий, или 13,7% от общего количества по всей стране. Их доля достигает 82% от всех столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно регистрируется более 10 тыс. новых субъектов МСП, и такой темп сохраняется третий год подряд", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, если сравнивать их количество с показателями, зафиксированными до пандемии коронавируса, то оно выросло на 12,3%. Самые популярные виды деятельности: торговля и услуги - 31,7%, научная и техническая - 12,6%, IT-отрасль - 7,2%, производство - 5,5%.

Как уточнили в пресс-службе, предприниматели Москвы могут рассчитывать на помощь со стороны города: от бесплатных консультаций на старте до поручительств, грантов, субсидий и льготных кредитов на развитие своего дела. Для этого создана большая инфраструктура со множеством полезных инструментов. Наиболее востребованные - нефинансовые меры поддержки. Они включают в себя информационные, консультационные, образовательные, а также электронные сервисы. Консультации предприниматель может получить в центрах услуг для бизнеса (ЦУБ) и по телефону.

Поддержка сектора МСП предусмотрена национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".