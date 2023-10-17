Стоимость фрахта выросла на $50-100, пишут СМИ

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Израильские порты Хайфа и Ашдод перестали принимать суда с опасными грузами. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim, со ссылкой на перевозчиков.

Так, компания Maersk сообщила клиентам, что два ее судна успели разгрузиться в Хайфе в минувшие выходные, но больше Израиль не будет принимать такие грузы. Сообщается, что введены ограничения на прием части номенклатуры опасных грузов. Некоторые перевозчики вынуждены отправлять уже вышедшие суда в другие порты или возвращать их в места загрузки.

Помимо этого, из-за боевых действий на Ближнем Востоке часть перевозчиков увеличили ставки фрахта для грузов, которые идут в израильские порты. За контейнер теперь приходится платить от $50 до $100 больше в качестве дополнительной страховки от рисков. Эта практика еще не стала повсеместной, но, как пишет издание, многие региональные судовладельцы вскоре планируют ввести повышенные сборы.

Ekonomim сообщает, что на фоне конфликта объемы поставок из Турции в Палестину упали до нуля, а в Израиль - сократились более чем на 50%. При этом традиционно 90% всего грузопотока обеспечивается морским транспортом. Отмечается, что ранее часть поставок для Палестины доставлялась через израильские порты. С началом обострения ситуации в регионе многие экспортеры перестали отправлять грузы в Израиль, потому как их некому там принимать, отмечает газета.

Кроме того, часть турецких экспертов опасаются серьезного нарушения международной логистики, поскольку порт Хайфы является важным региональным перевалочным пунктом. Через него осуществляются поставки из Азии в Европу, а Турция использует его для транспортировки своих товаров на внешние рынки.