СМИ: курс шекеля упал до минимума с 2015 года

Газета The Times of Israel сообщила о снижении валюты на 4% с начала палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Обменный курc израильской валюты упал на 4% с 7 октября и пересек впервые с 2015 года порог в 4 шекеля за доллар. Он также стремится к отметке в 4,02 шекеля за доллар после 10 дней военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Неуверенность инвесторов в предполагаемой продолжительности и масштабах военных действий в последние дни растет, так как армия обороны Израиля готовится к наземной фазе операции по уничтожению террористических организаций в Газе, отмечает издание.