17 октября, 06:30
Палестино-израильский конфликт

СМИ: курс шекеля упал до минимума с 2015 года

AP Photo/ Mark Lennihan
© AP Photo/ Mark Lennihan

Газета The Times of Israel сообщила о снижении валюты на 4% с начала палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Обменный курc израильской валюты упал на 4% с 7 октября и пересек впервые с 2015 года порог в 4 шекеля за доллар. Он также стремится к отметке в 4,02 шекеля за доллар после 10 дней военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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Неуверенность инвесторов в предполагаемой продолжительности и масштабах военных действий в последние дни растет, так как армия обороны Израиля готовится к наземной фазе операции по уничтожению террористических организаций в Газе, отмечает издание. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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