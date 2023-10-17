WSA прогнозирует рост мирового спроса на сталь на 1,8% в 2023 году

Она может достичь 1,814 млрд тонн

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) ожидает роста мирового спроса на сталь в 2023 году на 1,8%, до 1,814 млрд тонн, в 2024 году - на 1,9%, до 1,849 млрд тонн. Об этом говорится в прогнозе ассоциации.

В WSA отмечают, что пересмотрели свой апрельский прогноз по потреблению стали в России и на Украине в сторону повышения, однако возможны и изменения прогноза в зависимости от хода СВО. Абсолютных показателей ассоциация не приводит. В апрельском прогнозе ассоциации говорилось, что в России в 2023 году потребление стали может сократиться на 5%, до 39,6 млн тонн против 41,7 млн тонн по итогам 2022 года. В 2024 году ассоциация прогнозировала снижение спроса на металл на 7%, до 36,9 млн тонн.

Отмечается, что рост спроса на сталь в Китае прогнозируется на уровне 2% в 2023 году, чему будут способствовать инвестиции в инфраструктуру и стабилизация рынка недвижимости. По прогнозам WSA, перспективы на 2024 год остаются неопределенными, но наиболее вероятным сценарием в ассоциации называют сохранение роста спроса на уровне 2023 года.

По оценкам WSA, Индия продемонстрирует рост потребления металла на 8,6% в 2023 году и 7,7% в 2024 году благодаря росту строительного сектора.

Спрос в США, по оценкам ассоциации, снизится на 1,1% в этом году. Но в 2024 году он перейдет к росту, который может составить 1,6%.

Согласно прогнозу, инфляция и высокие процентные ставки в большинстве стран ограничивали восстановление спроса на сталь в 2023 году, его рост в 2024 году в странах с развитой экономикой будет более медленным. При этом есть и ряд позитивных факторов для роста, в числе которых стабилизация на рынке недвижимости в Китае, увеличение мировых инвестиций в инфраструктуру и строительство. Фактором, ограничивающим рост в 2024 году, остается неопределенность китайской экономики и региональные мировые конфликты, считает WSA.

Всемирная ассоциация производителей стали - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Компании, входящие в нее, обеспечивают около 85% мирового производства стали.