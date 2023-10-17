Выручка от взаимных турпоездок между Россией и Китаем может достичь $700 млн в 2023 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также отметил, что существует несколько векторов работы в области туризма между двумя странами

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Выручка от взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достигнуть $700 млн к концу 2023 года. Такой прогноз озвучил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Вместе с восстановлением турпотока увеличивается валовый взаимный объем реализации по турпоездкам, который оценочно за шесть месяцев 2023 года составил около $300 млн, и по итогам года может достигнуть $700 млн, что больше суммарных объемов экспорта российских туруслуг в 2020 и 2021 годах", - сказал он.

Вице-премьер также рассказал, что в настоящее время существует несколько векторов работы России и КНР в области туризма: безвизовые групповые поездки, оформление электронных виз, наращивание прямого авиасообщения и создание новых трансграничных маршрутов.

Основным планом, по его словам, является дальнейшее наращивание турпотока из Китая в Россию. "На это направлен ряд мероприятий - заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, заседание рабочей группы по реализации программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, встречи между представителями профильных министерств", - добавил Чернышенко.

Совместные проекты

Вице-премьер напомнил, что сейчас успешно реализуются совместные проекты, способствующие росту сотрудничества в сфере туризма, в том числе, программа China Friendly, в которой участвуют более 250 предприятий и организаций. Также запущена канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ и автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур. "Популярностью пользуется новый сервис China Friendly Chat13 - социальная сеть, обеспечивающая взаимодействие представителей китайских и российских компаний, работающих в сфере туриндустрии и гостеприимства. Помимо этого, регулярно открываются новые маршруты, и разрабатываются тематические туристические проекты", - добавил Чернышенко.

Он также рассказал, что в октябре этого года в Ухане руководители туристских администраций стран подписали план по созданию и продвижению туристического маршрута "Великий чайный путь" между Россией, Китаем и Монголией. В рамках маршрута, как разъяснил вице-премьер, планируется развивать, прежде всего, турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма, в опорные пункты по маршруту будут включать музеи, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, торговые предприятия и рестораны.

"К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга. Все предложения от субъектов проанализируют эксперты Минэкономразвития, и на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута "Великий чайный путь", - сообщил Чернышенко.

Вместе с тем, Чернышенко рассказал, что прорабатываются меры поддержки для бизнеса, в частности, была обнулена ставка налога для гостиниц, от НДС освобождены туроператоры. "Чтобы понять, насколько эффективны данные меры, необходимо посмотреть как они работают на протяжении двух-трех лет, а затем, при необходимости проводить точечную донастройку", - заключил он.