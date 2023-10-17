"Лента" покупает сеть магазинов "Монетка"

Сеть управляет 2,12 тыс. торговыми объектами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, приобретает одну из ведущих в России сетей "магазинов у дома" "Монетка", которая управляет 2,12 тыс. торговыми объектами, говорится в сообщении "Ленты".

"МКПАО "Лента" <…> объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома "Монетка", входящей в десятку крупнейших розничных сетей России, под управлением которой в настоящее время находится 2 120 магазинов. Покупателем выступает ООО "Лента", дочерняя компания МКПАО "Лента", - сообщает компания.

Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" средств и заемного финансирования. Ретейлер указывает, что Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.