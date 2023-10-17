Новая производственная линия "Герофарм" сможет выпускать по 800 тыс. таблеток в день

Компания планирует к середине 2024 года открыть новый цех по производству твердых готовых лекарственных форм

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" планирует к середине 2024 года открыть новый цех по производству твердых готовых лекарственных форм, его мощность составляет около 800 тыс. таблеток в день. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов.

"Планируем создание линии производства твердых готовых лекарственных форм, которая сможет выпускать около 800 тыс. таблеток в день. Но фактический объем производства будет зависеть от потребностей российской системы здравоохранения и договоренностей с нашими зарубежными партнерами. Новый цех планируется открыть к середине следующего года", - сказал он.

Также в Пушкине завершены работы по увеличению мощностей по производству инсулинов. Модернизация позволит нарастить выпуск субстанции инсулина в 1,7 раза. Таким же образом должен возрасти и выпуск субстанции для оригинальных препаратов компании. Кроме того, в этом году завершатся работы по запуску новой линии розлива препаратов в Оболенске, рассказал Родионов. По его словам, инвестиции "Герофарм" в основные фонды в 2023 году почти втрое превысили показатель 2022 года и составили около 1,5 млрд рублей.

Родионов отметил, что "Герофарм" достигла независимости от ингредиентов из недружественных стран. "Если говорить о субстанциях для инсулинов, то мы все делаем сами. Что касается комплектующих, сырья и материалов, мы фактически все заместили, часть из них закупаем, в том числе, в Китае. Кроме того, мы рассматриваем закупку там комплектующих для шприц-ручек, которые будут создаваться по нашим запатентованным технологиям", - объяснил он.

"Герофарм" планировала начать их производство в Санкт-Петербурге, но пока отказалась от этой идеи из-за рисков с поставками ингредиентов для изготовления деталей. "Сорта пластмассы, которые были использованы во время разработки, являются уникальными. И, к сожалению, в России их не производят", - добавил глава компании.