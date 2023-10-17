Белорусско-китайский индустриальный парк зарегистрировал 22 новых резидента

Их общее число достигло 117, сообщила замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" с начала текущего года зарегистрировал 22 новых резидента. Об этом сообщила заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко в интервью Первому национальному каналу белорусского радио.

"С начала года сюда пришло 22 новых резидента с суммарным объемом заявленных инвестиций порядка $50 млн. Всего же в парке на сегодняшний день зарегистрировано 117 компаний из 15 стран с объемом заявленных инвестиций порядка $1,4 млрд и планами по созданию более 8 тыс. новых рабочих мест", - сказала Абраменко.

По ее словам, "Великий камень" является ключевой опорной точкой инициативы КНР "Один пояс - один путь" в Евразийском регионе, при этом географический диапазон зарубежных партнеров индустриального парка разнообразен - это китайский, белорусский, российский, европейский капиталы.

Замминистра напомнила, что за прошлый год резиденты нарастили объемы производства в 1,5 раза, выручку - почти в 2 раза, экспорт товаров в 1,3 раза.

Индустриальный парк "Великиий Камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране.