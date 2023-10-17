Якутию пригласили к участию в Харбинской пилотной зоне свободной торговли

Секретарь парткома провинции Хэйлунцзян сообщил о готовности работать с республикой для расширения сотрудничества, в том числе для внесения вклада в реализацию проекта "Один пояс, один путь"

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Якутские предприятия приглашены к участию в Харбинской пилотной зоне свободной торговли, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев находится с рабочим визитом в КНР, состоялись переговоры с первым секретарем Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем и губернатором провинции Лян Хуэйлин.

"Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества и совместные проекты, направленные на развитие связей двух регионов. <…> На встрече китайская сторона пригласила предприятия из Якутии к участию в Харбинской пилотной зоне свободной торговли", - говорится в сообщении.

Секретарь парткома провинции Хэйлунцзян сообщил о готовности работать с Якутией для расширения сотрудничества, в том числе для внесения вклада в реализацию проекта "Один пояс, один путь".

"Сотрудничество наших регионов особенно важно в контексте укрепления сотрудничества наших стран, курс на которое взяли наши лидеры - президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Мы всецело поддерживаем стремление наших лидеров обеспечить условия для развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами в новую эпоху международного сотрудничества", - привели в правительстве слова Николаева.

Провинция Хэйлунцзян - основной партнер Якутии в Китае. В марте 2024 года исполнится 20 лет с момента подписания соглашения между правительством Якутии и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Якутия ежегодно участвует в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, 19 городов и уездов провинции Хэйлунцзян связывают побратимские отношения с муниципалитетами республики.