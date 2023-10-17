Акции "Ленты" на Мосбирже росли более чем на 3,5%

Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о покупке компанией сетей "магазинов у дома" "Монетка"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Акции ретейлера "Лента" в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне сообщения о покупке компанией одной из ведущих в России сетей "магазинов у дома" "Монетка".

По данным Мосбиржи на 10:00 мск, акции компании дорожали на 3,6%, до 777 рублей за шт. К 10:28 мск бумаги замедлили рост до 2,33% и торговались на уровне 767,5 рубля.

Как сообщила компания, сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования. Ретейлер указывает, что Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.