Власти Кубани выделили 140 млн рублей на гранты семейным животноводческим фермам

Для многих аграриев актуален вопрос финансовой поддержки при развитии своего дела, особенно когда речь идет об отрасли животноводства

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделили 140 млн рублей на гранты для семейных животноводческих ферм, работающих в регионе. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"С этого года решили возобновить программу поддержки семейных животноводческих ферм за счет краевых средств, в бюджете предусмотрели на это 140 млн рублей: хозяйства смогут возместить часть затрат на приобретение сельхозживотных и птицы, обновить материально-техническую базу и специализированный транспорт", - сказал Кондратьев. Он отметил, что максимальный размер гранта составит 20 млн рублей.

По словам губернатора, для многих аграриев актуален вопрос финансовой поддержки при развитии своего дела, особенно когда речь идет об отрасли животноводства, и уже в ноябре региональный Минсельхоз начнет принимать заявки на получение грантов. Кондратьев выразил уверенность в том, что подобная мера поможет развивать собственное производство на селе, создавать новые рабочие места, улучшать условия труда. Помимо прочего, средства можно направить на закупку автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации пояснили, что на господдержку могут рассчитывать крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, более двух лет живущие в станицах, поселках и хуторах края. Власти также напомнили, что в текущем году на Кубани запустили новую программу "Опорный фермер", позволяющую предоставлять господдержку одному фермеру, объединять вокруг него малых сельхозпроизводителей и в перспективе дополнительно создавать кооперативы. "Господдержка составит до 5 млн рублей в виде субсидии на приобретение оборудования или техники", - сказали в пресс-службе.

В целом, напомнили в администрации, в текущем году на различные меры поддержки выделили около 3 млрд рублей, а всего на агропромышленный комплекс - более 13 млрд рублей.