СМИ: Сбербанк зарегистрировался в Индии как иностранный портфельный инвестор

По данным газеты Business Standard, регулятор предоставит Сберу лицензию FPI категории I

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Сбербанк стал первым российским банком, зарегистрировавшимся в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI).

По сообщению газеты Business Standard, индийский регулятор предоставит Сбербанку лицензию FPI категории I. Она позволяет получателю пользоваться более мягкими правилами раскрытия бенефициарной собственности, подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций, а также получать определенные налоговые льготы. Эта лицензия дает доступ к операциям на местном рынке ценных бумаг и позволяет управлять активами клиентов на индийском фондовом рынке, открывая прямые счета у индийских брокеров и других участников рынка, таких как банки и депозитарии.

Лицензия FPI категории I предоставляется только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам или регулируемым организациям, таким как банки, суверенные фонды благосостояния, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и компании по управлению активами.

В результате регистрации Сбербанка общее количество российских FPI в Индии выросло до пяти, среди них управляющая инвестиционная компания "Альфа-Капитал", УК "Первая" и другие. Эксперты ожидают, что в качестве иностранного портфельного инвестора регистрацию у индийского регулятора пройдут еще несколько российских банков, отмечает Business Standard.

В мае 2010 года Сбербанк получил одобрение Резервного банка Индии на открытие филиала в Индии (Нью-Дели) и начал свою банковскую деятельность с января 2011 года. Осенью 2022 года он получил разрешение регулятора Индии на открытие второго филиала в стране - в Мумбаи. В июле 2023 года Сбербанк получил разрешение на формирование своего IT- подразделения в индийском Бангалоре, которое сосредоточится на разработке информационных технологий.

"Сбер" выступает ключевым партнером индийских и российских компаний в содействии двусторонней торговле и является лидером в обеспечении платежей в национальной валюте в торговых операциях России и Индии. В 2022 году собственный капитал его индийского филиала достиг $100 млн.