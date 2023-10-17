17 октября, 07:55

Путин и Си Цзиньпин обсудят перспективы проекта "Сила Сибири - 2"

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что никаких документов подписывать не планируется

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит перспективы проекта "Сила Сибири - 2" с председателем КНР Си Цзиньпином. Он этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все проекты, так или иначе, которые имеют отношение к двусторонним отношениям, конечно же, они будут обсуждаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня обсуждение перспектив "Сила Сибири - 2".

Он отметил, что в составе российской делегации присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса.

При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
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