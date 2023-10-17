"Яндекс" начал тестировать роботакси в Сириусе

Пассажирам будут доступны несколько точек посадки и высадки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил тестирование беспилотных такси на федеральной территории Сириус и начал принимать заявки на поездки в роботакси. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Тестирование роботакси в Сириусе - новый этап в развитии беспилотных технологий "Яндекса". Это сложная для автономного транспорта локация, где много светофоров, развязок и кругов, а также необычных участников движения - например, велорикши", - отметили в "Яндексе".

Пассажирам роботакси будут доступны несколько точек посадки и высадки - в том числе около университета Сириус, "Сочи-парка", отелей Delta Sirius и Gamma Sirius, на Олимпийском и Континентальном проспектах. В будущем компания планирует увеличить число пользователей роботакси благодаря большому туристическому потоку в Сочи. В Сириусе будет курсировать 20 беспилотных машин.

К участию в тестировании допускаются пользователи от 18 лет, заявку можно отправить на сайте проекта. После ее одобрения роботакси можно будет в приложении "Яндекс Go".

Всего беспилотные автомобили "Яндекса" проехали уже больше 27 млн км, уточнили в компании. Основную часть флота составляют машины Hyundai Sonata, которые возят пассажиров в Москве и Иннополисе.

В московском районе Ясенево роботакси от "Яндекса" запустили в июне 2023 года. Любая поездка в роботакси стоит 100 рублей, сообщали в пресс-службе компании.