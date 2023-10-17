Агропарк в Приморье упростит работу с инвесторами КНР

Реализация инвестпроекта позволит создать 800 новых рабочих мест

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Агропарк, который планируют построить в Приморье, упростит работу с китайскими инвесторами и поможет создавать перерабатывающие производства, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Реализация инвестпроекта китайского инвестора - компании "Легендагро" - по строительству агропарка, включающего элеваторный комплекс, зерновой терминал и завод по глубокой переработке сои в Приморье, позволит создать 800 новых рабочих мест, сообщили ранее в пресс-службе правительства Приморского края.

"Договорились создать агропарк в Приморском крае - чтобы привлекать ответственных китайских инвесторов и строить современные перерабатывающие производства", - написал министр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что холдинг - один из первых крупных китайских инвесторов в агрокомплекс на Дальнем Востоке: компания выращивает рис в Приморском крае, занимается логистикой, строит свои портовые мощности. "Сейчас готовятся переходить в глубокую переработку: зерновой терминал в бухте Суходол, строительство завода по переработке масляничных, СП по селекции семян", - добавил Чекунков.

По словам министра, после трехлетнего локдауна китайские компании "вышли одновременно и более устремленными к действию, и более сфокусированными".