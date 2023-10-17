В Приморье на четверть увеличат финансирование сферы лесного хозяйства

В регионе намерены поднимать не только уровень дохода лесничих, но и их статус

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Объем финансирования сферы лесного хозяйства в Приморье увеличат на четверть - с 1,6 до 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"В следующем году размер финансирования в лесных и охотничьих полномочиях составит 2,2 млрд рублей. Это на 600 млн больше, чем в текущем году. На развитие лесного хозяйства в Приморском крае проект бюджета предусмотрено 5,8 млрд рублей. Затраты направлены как на совершенствование материально-технической базы, так и на рост заработной платы тех, кто работает непосредственно в лесу", - сказала Щербина.

Она уточнила, что в регионе намерены поднимать не только уровень дохода лесничих, но и их статус.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Константин Степанов отметил, что площадь лесного фонда в регион составляет всего 3%, край лидирует по объему инвестиций и другим показателям.