Свыше 45 млн рублей компенсаций получили кинокомпании за снятые на Кубани фильмы

Вице-губернатор региона Александр Руппель отметил, что средства получили 10 компаний

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 45 млн рублей компенсаций получили с начала текущего года кинокомпании за фильмы, снятые на территории Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор региона Александр Руппель, подводя итоги работы комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов.

В частности, средства получили 10 компаний. "В этом году мы увеличили процентную ставку с 20% до 30% и максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 млн рублей, благодаря этому поступило 18 заявок, по итогам их рассмотрения субсидию на общую сумму 45,2 млн рублей получили 10 компаний по 13 национальным фильмам", - сказал Руппель. Он заметил, что несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. "Также привлекаем к работе местных производителей - в этом году задействовали 157 контрагентов", - подчеркнул вице-губернатор.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации пояснили, что механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями при съемках на территории края, был запущен властями региона в 2021 году. Тогда субсидию получили пять компаний по шести кинокартинам в общем размере более 19 млн рублей. "В 2022 году получателями субсидий стали уже 10 компаний по 19 кинокартинам, им возместили 38,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Кроме того, напомнили здесь, с нынешнего года в крае действует новый вид микрозайма "Кино", который предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. "Предприниматели могут получить до 5 млн рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до 3 лет, средства можно направить на закупки необходимого оборудования и услуг", - пояснили в пресс-службе.

Также на Кубани продолжает работу кинокомиссия для кинопроизводителей, которая обеспечивает полное сопровождение проектов. "Например, помогает подбирать локации, получать разрешения на съемки, обеспечивать безопасность их проведения, а также привлекает местные кадры", - заключили в пресс-службе.